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Главная Новости дня Россия нанесла удар по многоэтажному дому и ТЦ в Сумах: большинство пострадавших — дети

Россия нанесла удар по многоэтажному дому и ТЦ в Сумах: большинство пострадавших — дети

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 23:22
Вечером 20 июля 2026 года Россия обстреляла Сумы
Пожар в торговом центре в Сумах после российского удара вечером 20 июля 2026 года. Фото: Сумская ОВА

Вечером в понедельник, 20 июля, российский реактивный БпЛА нанес удар рядом с многоэтажным домом в Сумах. Пострадали шесть человек: двое взрослых и четверо детей. Восьмилетнему мальчику и 16-летней девушке, которые получили  легкие ранения, оказывают медицинскую помощь в больницах.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

РФ увечері 20 липня 2026 року обстріляла Суми
Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия обстрела Сум вечером 20 июля

Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Впоследствии армия РФ нанесла еще два удара по тому же району города. На территории торгового центра вспыхнул масштабный пожар. Информацию о пострадавших уточняют.

Ликвидацию последствий затрудняют постоянные повторные атаки. Вражеские беспилотники продолжают находиться над местом удара, создавая прямую угрозу для спасателей и других служб.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что россияне днем 20 июля нанесли удар по Павлограду. Пострадали 15 человек. Десятерых пострадавших госпитализировали. Два человека погибли.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова писал, что количество жертв обстрела Запорожья 19 июля возросло до трех человек. Под завалами разрушенного дома обнаружили тело 11-летней девочки. Кроме нее, погибли 71-летняя и 72-летняя женщины.

Сумы обстрелы война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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