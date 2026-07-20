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Главная Новости дня Число погибших в Запорожье возросло до трех человек: третья жертва — ребенок

Число погибших в Запорожье возросло до трех человек: третья жертва — ребенок

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 06:24
В результате обстрела Запорожья 19 июля 2026 года погибла 11-летняя девочка
Дом в Запорожье, который разрушился в результате обстрела 19 июля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Число погибших в результате ударов КАБов по Запорожью в воскресенье, 19 июля, возросло до трех. Третьей погибшей стала 11-летняя девочка. Ее тело обнаружили под завалами дома, разрушенного в результате атаки.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

В результате атаки РФ на Запорожье 19 июля 2026 года погибла 11-летняя девочка
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Что известно о погибших в результате ударов по Запорожью 19 июля

Помимо 11-летнего ребенка, жертвами обстрела стали две женщины в возрасте 71 и 72 лет. Еще 41 человек получил ранения.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины сообщал, что по состоянию на вечер 19 июля было известно о двух погибших в результате удара КАБов по Запорожью. Психологическая помощь понадобилась 41 человеку. По данным спасателей, число пострадавших достигло 42.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю писал об ударе, нанесенном россиянами по пассажирскому поезду в Запорожской области 19 июля. Пассажиров эвакуировали. В Запорожье они добрались на автобусах. Получила ранения проводница.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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