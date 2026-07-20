Число пострадавших в результате обстрела Запорожья 19 июля 2026 года возросло до 42 человек

Разрушения после обстрела Запорожья 19 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

Число пострадавших в результате российских авиаударов по Запорожью в воскресенье, 19 июля, превысило четыре десятка. Восемь пострадавших — дети. Также известно о двух погибших.

Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрелов Запорожья 19 июля

Травмировались 42 человека. 41 человеку, в том числе 11 детям, потребовалась помощь психологов ГСЧС.

Спасатели разбирают завалы после обстрела Запорожья 19 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате российских ударов по Запорожью 19 июля обрушились два этажа в пятиэтажном доме и получила повреждения девятиэтажка. Произошли разрушения в частном секторе. Загорелся терминал логистического оператора. По состоянию на 21:52 продолжался разбор завалов, медики оказывали помощь пострадавшим, а коммунальщики ликвидировали последствия атаки.

Дом, который разрушился в результате российского удара по Запорожью 19 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что по состоянию на вечер 19 июля было известно о 35 пострадавших в результате атаки КАБ по Запорожью. Россияне атаковали город двумя залпами. Зафиксировали повреждения в четырех местах.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю писал, что 19 июля армия РФ нанесла удар по пассажирскому поезду в Запорожской области. Получила ранения проводница. Пассажиры не пострадали. Их эвакуировали и доставили в Запорожье автобусами.