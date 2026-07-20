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Главная Новости дня В Запорожье число пострадавших превысило 40: среди них восемь детей

В Запорожье число пострадавших превысило 40: среди них восемь детей

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 01:04
Число пострадавших в результате обстрела Запорожья 19 июля 2026 года возросло до 42 человек
Разрушения после обстрела Запорожья 19 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

Число пострадавших в результате российских авиаударов по Запорожью в воскресенье, 19 июля, превысило четыре десятка. Восемь пострадавших — дети. Также известно о двух погибших.

Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрелов Запорожья 19 июля

Травмировались 42 человека. 41 человеку, в том числе 11 детям, потребовалась помощь психологов ГСЧС.

Спасатели разбирают завалы после российских ударов по Запорожью 19 июля 2026 года
Спасатели разбирают завалы после обстрела Запорожья 19 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате российских ударов по Запорожью 19 июля обрушились два этажа в пятиэтажном доме и получила повреждения девятиэтажка. Произошли разрушения в частном секторе. Загорелся терминал логистического оператора. По состоянию на 21:52 продолжался разбор завалов, медики оказывали помощь пострадавшим, а коммунальщики ликвидировали последствия атаки.

Разрушения после обстрела Запорожья 19 июля 2026 года
Дом, который разрушился в результате российского удара по Запорожью 19 июля 2026 года. Фото: ГСЧС Запорожья

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что по состоянию на вечер 19 июля было известно о 35 пострадавших в результате атаки КАБ по Запорожью. Россияне атаковали город двумя залпами. Зафиксировали повреждения в четырех местах.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю писал, что 19 июля армия РФ нанесла удар по пассажирскому поезду в Запорожской области. Получила ранения проводница. Пассажиры не пострадали. Их эвакуировали и доставили в Запорожье автобусами.

Запорожье обстрелы пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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