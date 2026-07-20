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Головна Новини дня У Запоріжжі кількість постраждалих перевищила 40: серед потерпілих восьмеро дітей

У Запоріжжі кількість постраждалих перевищила 40: серед потерпілих восьмеро дітей

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 01:04
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Запоріжжя 19 липня 2026 року зросла до 42 людей
Руйнування після обстрілу Запоріжжя 19 липня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих від російських авіаударів по Запоріжжю в неділю, 19 липня, перевищила чотири десятки. Восьмеро потерпілих — діти. Також відомо про двох загиблих. 

Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілів Запоріжжя 19 липня

Травмувалися 42 людини. 41 людині, зокрема 11 дітям, знадобилася допомога психологів ДСНС. 

Рятувальники розбирають завали після російських ударів по Запоріжжю 19 липня 2026 року
Рятувальники розбирають завали після обстрілу Запоріжжя 19 липня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що внаслідок російських ударів по Запоріжжю 19 липня зруйнувалися два поверхи в п'ятиповерхівці та зазнала пошкоджень дев'ятиповерхівка. Сталися руйнування у приватному секторі. Загорівся термінал логістичного оператора. Станом на 21:52 тривав розбір завалів, медики надавали допомогу постраждалим, а комунальники ліквідовували наслідки атаки. 

Руйнування після обстрілу Запоріжжя 19 липня 2026 року
Будинок, який зруйнувався внаслідок російського удару по Запоріжжю 19 липня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що станом на вечір 19 липня було відомо про 35 постраждалих унаслідок атаки КАБів по Запоріжжю. Росіяни атакували місто двома залпами. Зафіксували пошкодження на чотирьох локаціях. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю писав, що 19 липня армія РФ завдала удару по пасажирському потягу в Запорізькій області. Зазнала поранень провідниця. Пасажири не постраждали. Їх евакуювали та довезли до Запоріжжя автобусами.

Запоріжжя обстріли постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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