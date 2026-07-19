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Головна Новини дня У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок ударів КАБами

У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок ударів КАБами

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Дата публікації: 19 липня 2026 21:41
Удар КАБами по Запоріжжю 19 липня: зросла кількість загиблих і поранених
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 19 липня. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу керованими авіаційними бомбами у неділю, 19 липня. Зокрема, з-під завалів рятувальники деблокували жінку без ознак життя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський удар по Запоріжжю 19 липня

Наразі відомо про 35 постраждалих, серед яких пʼятеро дітей. За словами Федорова, окупанти сьогодні зробили два залпи КАБами по Запоріжжю. Відомо про чотири локації, які постраждали від ударів, а також два житлових будинки.

Обстріл Запоріжжя 19 липня
Медики на місці російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Наразі на місцях атак проводяться рятувальні роботи

Як писали Новини.LIVE, 19 липня російські окупанти завдали удару КАБами по Запоріжжю, внаслідок чого зруйновано два поверхи пʼятиповерхового будинку. Крім того, пошкоджено девʼятиповерхівку.

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Крім того, Росія зруйнувала одне з відділень Сумського обласного центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував.

війна Запоріжжя обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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