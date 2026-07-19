Удар КАБами по Запорожью 19 июля: число погибших и раненых возросло

Последствия российского обстрела Запорожья 19 июля. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье возросло число погибших и раненых в результате российского обстрела управляемыми авиационными бомбами в воскресенье, 19 июля. В частности, из-под завалов спасатели извлекли женщину без признаков жизни.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российский удар по Запорожью 19 июля

На данный момент известно о 35 пострадавших, среди которых пятеро детей. По словам Федорова, оккупанты сегодня нанесли два залпа КАБами по Запорожью. Известно о четырёх объектах, пострадавших от ударов, а также о двух жилых домах.

Медики на месте российского обстрела Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

В настоящее время на местах атак ведутся спасательные работы.

Как писали Новини.LIVE, 19 июля российские оккупанты нанесли удар КАБами по Запорожью, в результате чего были разрушены два этажа пятиэтажного дома. Кроме того, повреждена девятиэтажка.

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