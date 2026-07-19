Российский обстрел Запорожья 19 июля: авиабомбы попали в многоэтажный дом

Последствия российского обстрела Запорожья 19 июля. Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты в воскресенье, 19 июля, атаковали Запорожье. Вражеские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома, а также повредили окна и балконы в девятиэтажном здании. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожья 19 июля

В результате российской атаки погибли два человека, еще десять получили ранения.

Поврежденное многоэтажное здание в Запорожье в результате российского обстрела 19 июля. Фото: Запорожская ОВА

Удар России по Запорожью 19 июля. Фото: Запорожская ОВА

Кроме того, зафиксированы разрушения в частном секторе, а также горит терминал логистического оператора.

В настоящее время на местах работают все экстренные службы, чтобы оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

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"Под завалами до сих пор остаются люди. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее их деблокировать", — добавил Федоров.

Последствия российского обстрела Запорожья 19 июля. Фото: Запорожская ОВА

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сумскую ОВА, 19 июля российские оккупанты атаковали Сумы управляемыми авиабомбами, в результате чего погиб мужчина. Целью противника была гражданская инфраструктура.

Кроме того, сегодня захватчики нанесли удар по пассажирскому поезду в Запорожской области. Известно, что ранения получила проводница.