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Главная Новости дня Россия ударила по многоэтажному дому в Запорожье: есть погибшие и раненые

Россия ударила по многоэтажному дому в Запорожье: есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 19:21
Российский обстрел Запорожья 19 июля: авиабомбы попали в многоэтажный дом
Последствия российского обстрела Запорожья 19 июля. Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты в воскресенье, 19 июля, атаковали Запорожье. Вражеские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома, а также повредили окна и балконы в девятиэтажном здании. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожья 19 июля

В результате российской атаки погибли два человека, еще десять получили ранения.

Російський обстріл Запоріжжя 19 липня
Поврежденное многоэтажное здание в Запорожье в результате российского обстрела 19 июля. Фото: Запорожская ОВА
Атака Росії на Запоріжжя 19 липня
Удар России по Запорожью 19 июля. Фото: Запорожская ОВА

Кроме того, зафиксированы разрушения в частном секторе, а также горит терминал логистического оператора.

В настоящее время на местах работают все экстренные службы, чтобы оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

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Удар Росії по Запоріжжю 19 липня
Повреждения в многоэтажном доме в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

"Под завалами до сих пор остаются люди. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее их деблокировать", — добавил Федоров.

Російська атака на Запоріжжя 19 липня
Последствия российского обстрела Запорожья 19 июля. Фото: Запорожская ОВА

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сумскую ОВА, 19 июля российские оккупанты атаковали Сумы управляемыми авиабомбами, в результате чего погиб мужчина. Целью противника была гражданская инфраструктура.

Кроме того, сегодня захватчики нанесли удар по пассажирскому поезду в Запорожской области. Известно, что ранения получила проводница.

война Запорожье обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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