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Главная Новости дня Россияне ударили по Сумам семью КАБами: из-под завалов достали тело мужчины

Россияне ударили по Сумам семью КАБами: из-под завалов достали тело мужчины

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 11:44
Удар по Сумам 19 июля — РФ сбросила на город семь авиабомб
Спасатель устраняет последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Утром 19 июля российские оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Сумам. Целью стала гражданская инфраструктура города. В результате атаки погиб один мужчина.

Об этом сообщает Новиеи.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

Атака на Сумы 19 июля

Григоров рассказал, что враг выпустил по городу семь управляемых авиабомб. По его словам, попадания зафиксированы в Ковпаковском районе. Имеются повреждения в жилом секторе и промышленной зоне.

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Скриншот поста Олега Григорова

В результате атаки пострадали три человека, которых госпитализировали медики. Также спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. На момент удара он находился в собственном доме.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — выразил соболезнования глава ОВА.

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Скриншот поста Олега Григорова

Как писали Новини.LIVE, сегодня россияне атаковали пассажирский поезд на Запорожье. В результате удара получила травмы проводница, пассажиров своевременно эвакуировали.

Кроме того, враг массированно атаковал украинские города этой ночью, в частности Киев. Всего оккупанты выпустили более 40 ракет различных типов, большинство из которых было направлено на столицу.

Сумы обстрелы авиабомба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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