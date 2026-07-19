Удар по Сумах 19 липня — РФ скинула на місто сім авіабомб

Рятувальник ліквідує наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти вранці 19 липня завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах. Ціллю була цивільна інфраструктура міста. Внаслідок атаки загинув один чоловік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Атака на Суми 19 липня

Григоров розповів, що ворог випустив по місту сім КАБів. За його словами, влучання зафіксовані у Ковпаківському районі. Є пошкодження в житловому секторі та промисловій зоні.

Скриншот допису Олега Григорова

Внаслідок атаки постраждали троє людей, яких госпіталізували медики. Також рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. На момент удару він переюував у власній оселі.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", — висловив співчуття очільник ОВА.

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Скриншот допису Олега Григорова

Як писали Новини.LIVE, сьогодні росіяни атакували пасажирський потяг на Запоріжжі. Внаслідок удару травмовано провідницю, пасажирів завчасно евакуювали.

Крім того, ворог масовано атакував українські міста цієї ночі, зокрема Київ. Загалом окупанти випустили понад 40 ракет різних типів, більшість із яких була спрямована на столицю.