Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни вдарили по Сумах сімома КАБами: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Росіяни вдарили по Сумах сімома КАБами: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 11:44
Удар по Сумах 19 липня — РФ скинула на місто сім авіабомб
Рятувальник ліквідує наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти вранці 19 липня завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах. Ціллю була цивільна інфраструктура міста. Внаслідок атаки загинув один чоловік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова. 

Атака на Суми 19 липня

Григоров розповів, що ворог випустив по місту сім КАБів. За його словами, влучання зафіксовані у Ковпаківському районі. Є пошкодження в житловому секторі та промисловій зоні.

null
Скриншот допису Олега Григорова

Внаслідок атаки постраждали троє людей, яких госпіталізували медики. Також рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. На момент удару він переюував у власній оселі. 

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", — висловив співчуття очільник ОВА.

Читайте також:
null
Скриншот допису Олега Григорова

Як писали Новини.LIVE, сьогодні росіяни атакували пасажирський потяг на Запоріжжі. Внаслідок удару травмовано провідницю, пасажирів завчасно евакуювали.

Крім того, ворог масовано атакував українські міста цієї ночі, зокрема Київ. Загалом окупанти випустили понад 40 ракет різних типів, більшість із яких була спрямована на столицю.

Суми обстріли авіабомба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації