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Главная Новости дня В Сумской области войска РФ разрушили центр реабилитации для детей с инвалидностью

В Сумской области войска РФ разрушили центр реабилитации для детей с инвалидностью

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 19:31
Сибига заявил об ударе РФ по центру реабилитации детей в Сумской области
Центр реабилитации для детей с инвалидностью в Сумской области, разрушенный Россией. Фото: Елена Сущенко

Российские войска разрушили одно из отделений Сумского областного центра комплексной реабилитации детей и людей с инвалидностью. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина вместе с международными партнерами поможет восстановить учреждение и обеспечить его всем необходимым. Он подчеркнул, что удары по местам, где проходят реабилитацию дети и люди с инвалидностью, не имеют никакого оправдания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в воскресенье, 19 июля.

Атака РФ на Сумщину
Последствия российского удара. Фото: Елена Сущенко

Сибига отреагировал на разрушение реабилитационного центра в Сумской области

Андрей Сибига рассказал, что хорошо помнит свой визит в Сумской областной центр комплексной реабилитации детей и людей с инвалидностью. По его словам, сотрудники учреждения с большой преданностью помогали детям и взрослым проходить реабилитацию, а сам центр называли своей «маленькой Швейцарией».

Министр отметил, что после российского удара одно из отделений центра было разрушено:

"Я хорошо помню людей, которые с гордостью показывали нам Сумской областной центр комплексной реабилитации для детей и людей с инвалидностью. Помню их преданность своему делу, заботу о детях и взрослых, проходящих реабилитацию, и особую любовь к месту, которое они сами называли своей "маленькой Швейцарией". Сегодня одно из отделений этого Центра лежит в руинах после российского удара".

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Последствия атаки РФ на Центр реабилитации для детей с инвалидностью в Сумской области. Фото: Елена Сущенко

Глава МИД сообщил, что этот центр уже долгое время находится под опекой его семьи. Вместе с женой Татьяной, возглавляющей Ассоциацию супруг украинских дипломатов, они поддерживают учреждение, находятся в постоянном контакте с его коллективом и помогают в соответствии с актуальными потребностями. В частности, недавно Ассоциация передала для реабилитации детей интерактивную песочницу.

По словам Сибиги, именно в этом месте, среди живописной природы, детям и взрослым помогали восстанавливаться, возвращать веру в собственные силы и двигаться вперед. Он подчеркнул, что Россия сознательно выбирает в качестве целей такие гражданские объекты, не обращая внимания ни на их назначение, ни на людей, проходящих там реабилитацию.

Министр также заверил, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать Сумскую область и другие приграничные регионы, которые ежедневно страдают от российских обстрелов. По его словам, совместно с международными партнерами государство будет работать над восстановлением разрушенного центра, обеспечением его всем необходимым и привлечением России к ответственности за это преступление.

"Мы и впредь будем поддерживать Сумскую область и другие приграничные регионы, которые ежедневно живут под российскими обстрелами. Вместе с международными партнерами будем работать над тем, чтобы восстановить разрушенное, помочь этому центру вернуться к полноценной работе и обеспечить его всем необходимым.

Россия в очередной раз продемонстрировала, что для неё не существует никаких моральных границ. Когда мишенью становятся места, где проходят реабилитацию дети и люди с инвалидностью, мир не имеет права привыкать к такому злу или искать ему оправдания. Мы же сделаем всё, чтобы Россия заплатила за каждое своё преступление. И обязательно поможем этому Центру восстановиться, чтобы сюда снова вернулась жизнь", — подытожил Сибига.

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Скриншот сообщения Сибиги/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 19 июля нанесли по Сумам семь ударов управляемыми авиабомбами, поразив гражданскую инфраструктуру города. В результате атаки погиб мужчина, тело которого спасатели извлекли из-под завалов дома, еще трое человек получили ранения и были госпитализированы. Повреждениям подвергся жилой сектор.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 17 июля российские войска сбросили на Сумы пять управляемых авиабомб, поразив гражданскую инфраструктуру в разных районах города. Два попадания зафиксировали в центральной части города, где было повреждено нежилое многоэтажное здание и выбиты сотни окон в окружающих домах.

Андрей Сибига Сумы Сумская область обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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