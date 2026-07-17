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Главная Новости дня РФ сбросила пять КАБов на Сумы: повреждена гражданская инфраструктура

РФ сбросила пять КАБов на Сумы: повреждена гражданская инфраструктура

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 08:40
Обстрел Сум 17 июля — РФ сбросила на город пять КАБ
Спасатели на месте атаки. Архивное фото: ГСЧС

Российские войска 17 июля нанесли удар по Сумам пятью управляемыми авиабомбами. В результате зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре в нескольких районах города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

Авиаудар по Сумам 17 июля

Григоров рассказал, что россияне нанесли удары по городу около 03:00. По его словам, с момента предыдущего удара управляемыми авиабомбами по окраинам города прошло менее шести часов.

"Предварительно зафиксировано пять ударов КАБ. Есть попадания по гражданской инфраструктуре в нескольких районах города, в частности два удара — в центральном", — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что в одном из эпицентров удара повреждено нежилое многоэтажное здание. В окружающих зданиях выбиты сотни окон.

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В настоящее время продолжается обследование территорий. На местах работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и масштабах последствий уточняется.

Как писали Новини.LIVE, 15 июля РФ атаковала жилой сектор в Сумах. В результате обстрелов повреждены дома.

А Владимир Зеленский сообщал, что с начала июля россияне совершили шесть баллистических атак на Киев. Украине необходимо ускорить поставки перехватчиков

Сумы обстрелы авиабомба
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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