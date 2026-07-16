Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ 16 июля

Срочная новость

В Киеве на данный момент известно о двух погибших в результате российского ракетного удара, нанесённого этой ночью. Выражаю соболезнования родным и близким. Пятеро раненых, в том числе один ребёнок. Россияне повредили многоэтажное здание, складские помещения и автомобили. В результате российских ударов по Харьковской области четыре человека получили ранения. Область подверглась атаке с помощью дронов и авиабомб. Повреждены обычные жилые дома, исключительно гражданские объекты: кинотеатр, теннисные корты. В Сумах был нанесен удар по обычному парку, в регионе атаковали тракторную бригаду. В Запорожье повреждены многоквартирные дома. Имеются повреждения на объектах энергосети в Винницкой, Житомирской, Николаевской и Донецкой областях.

Всего россияне применили 13 ракет, из них 8 — баллистические, и 151 дрон. Только за июль этой ночью уже была шестая баллистическая атака по Киеву. В Москве рассчитывают на террор с помощью баллистических ракет и продолжают удары, поэтому сейчас очень важно ускорить поставки перехватчиков для ПВО. Каждый пакет имеет значение, и все, о чем мы договорились с партнерами, должно поступать вовремя. Оперативность этих поставок позволяет защищать жизни наших людей и подрывать желание России продолжать войну. Спасибо всем, кто помогает.

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