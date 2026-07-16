Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня За июль это уже шестая баллистическая атака на Киев: Зеленский отреагировал на удар РФ

За июль это уже шестая баллистическая атака на Киев: Зеленский отреагировал на удар РФ

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 10:18
Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ 16 июля
Срочная новость

В Киеве на данный момент известно о двух погибших в результате российского ракетного удара, нанесённого этой ночью. Выражаю соболезнования родным и близким. Пятеро раненых, в том числе один ребёнок. Россияне повредили многоэтажное здание, складские помещения и автомобили. В результате российских ударов по Харьковской области четыре человека получили ранения. Область подверглась атаке с помощью дронов и авиабомб. Повреждены обычные жилые дома, исключительно гражданские объекты: кинотеатр, теннисные корты. В Сумах был нанесен удар по обычному парку, в регионе атаковали тракторную бригаду. В Запорожье повреждены многоквартирные дома. Имеются повреждения на объектах энергосети в Винницкой, Житомирской, Николаевской и Донецкой областях.

Всего россияне применили 13 ракет, из них 8 — баллистические, и 151 дрон. Только за июль этой ночью уже была шестая баллистическая атака по Киеву. В Москве рассчитывают на террор с помощью баллистических ракет и продолжают удары, поэтому сейчас очень важно ускорить поставки перехватчиков для ПВО. Каждый пакет имеет значение, и все, о чем мы договорились с партнерами, должно поступать вовремя. Оперативность этих поставок позволяет защищать жизни наших людей и подрывать желание России продолжать войну. Спасибо всем, кто помогает.

 

Новость дополняется...

Читайте также:
Владимир Зеленский обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации