Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ 16 липня

Термінова новина

У Києві станом на зараз відомо про двох загиблих через ракетний російський удар цієї ночі. Мої співчуття рідним і близьким. Пʼятеро поранених, і серед них дитина. Росіяни пошкодили багатоповерхівку, складські приміщення, автомобілі. Через російські удари по Харківщині чотири людини поранено. Дронами та авіабомбою атакували область. Пошкоджені звичайні житлові будинки, абсолютно цивільні обʼєкти: кінотеатр, тенісні корти. По звичайному парку вдарили у Сумах, в регіоні атакували тракторну бригаду. У Запоріжжі пошкоджені багатоквартирні будинки. Є пошкодження на об’єктах енергомережі на Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині та Донеччині.

Загалом росіяни застосували 13 ракет, з них 8 – балістичні, і 151 дрон. Лише за липень цієї ночі вже була шоста балістична атака по Києву. У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари, і дуже важливо зараз прискорюватися з постачаннями перехоплювачів до ППО. Кожен пакет має значення, і все, про що ми домовились з партнерами, повинно надходити вчасно. Оперативність цих постачань дозволяє захищати життя наших людей і збивати російське бажання воювати далі. Дякую всім, хто допомагає.

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