Обстрел Сум 14 июня — повреждены дома, пострадали 5 человек

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

Во вторник вечером, 14 июля, россияне нанесли удар по жилому району на окраине Сум. Враг атаковал жилой район, есть пострадавшие, а также могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Сумской ОВА.

Последствия обстрела Сум 14 июля

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров в своем Telegram написал, что, по предварительным данным, россияне атаковали окраины Сум с применением кассетных боеприпасов.

Он предупредил, что на улицах вблизи места удара могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы. В связи с этим чиновник призвал людей не приближаться к подозрительным предметам и не прикасаться к ним.

Что касается повреждений, известно следующее:

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"Повреждены частные жилые дома... Также этим вечером зафиксировано попадание вражеских беспилотников на территории Сумской общины. Под ударами — объекты гражданской инфраструктуры", — написал Григоров.

Позже он добавил, что в результате атаки РФ на Сумскую общину в больницу были госпитализированы пять пострадавших.

"Двух женщин и мужчину с ранениями обследуют. Они находятся под наблюдением медиков, им оказывают всю необходимую помощь. Еще двух мужчин после осмотра перевели на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

Посты Григорова. Фото скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 11 июля россияне сбросили на Сумы три авиабомбы, в результате чего были повреждены дома, автомобили, общественный транспорт и прочее. По последним данным, пострадали 43 человека.

Также мы писали, что оккупанты в ночь на 26 июня нанесли удар дроном по многоэтажному дому в Сумах. В результате атаки возник масштабный пожар.