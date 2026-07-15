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Головна Новини дня РФ атакувала Суми: пошкоджено будинки, є постраждалі

РФ атакувала Суми: пошкоджено будинки, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 00:32
Обстріл Сум 14 червня - пошкоджені будинки, постраждали 5 людей
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни у вівторок ввечері, 14 липня, завдали удару по житловому сектору на околиці Сум. Ворог атакував житловий сектор, є постраждалі та можуть бути нерозірвані боєприпаси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Сумської ОВА.

Наслідки обстрілу Сум 14 липня

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram написав, що, попередньо, росіяни атакували околиці Сум із застосуванням касетного боєприпасу.

Він попередив, що на вулицях поблизу місця удару можуть залишатися нерозірвані боєприпаси. У зв'язку з цим посадовець закликав людей не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх.

Щодо пошкоджень, відомо про наступне:

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"Пошкоджені приватні житлові будинки... Також цього вечора зафіксовано влучання ворожих безпілотників на території Сумської громади. Під ударами — об’єкти цивільної інфраструктури", — написав Григоров.

Пізніше він додав, внаслідок атаки РФ на Сумську громаду, у лікарні були госпіталізовані п'ятеро постраждалих.

"Двох жінок і чоловіка з пораненнями обстежують. Вони перебувають під наглядом медиків, їм надають усю необхідну допомогу. Ще двох чоловіків після огляду перевели на амбулаторне лікування", — йдеться у повідомленні.

Суми під ударом 14 липня
Пости Григорова. Фото скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 липня росіяни скинули на Суми три авіабомби, внаслідок чого були пошкоджені будинки, авто, громадський транспорт та інше. За останніми даними, постраждали 43 людини.

Також ми писали, що окупанти в ніч проти 26 червня вдарили дроном по багатоповерхівці у Сумах. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Суми обстріли постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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