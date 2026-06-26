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Головна Новини дня Російський дрон атакував дев'ятиповерхівку в Сумах: фото

Російський дрон атакував дев'ятиповерхівку в Сумах: фото

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 07:27
Обстріл Сум: російський безпілотник влучив у багатоповерхівку
Рятувальники ДСНС на даху будинку. Фото: ДСНС

У Сумах в ніч проти 26 червня російський ударний безпілотник поцілив у дах дев'ятиповерхового житлового будинку. На місці виникла масштабна пожежа на покрівлі. 

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від ДСНС Сумщини.

Російський дрон вдарив по багатоповерхівці в Сумах

У Сумах російські військові поцілили безпілотником у звичайний житловий будинок. Ударний дрон врізався у дах дев'ятиповерхового будинку.

Обстріли Суми
Евакуація мешканців будинку. Фото: ДСНС Сумщини

Через вибух нагорі будівлі відразу почалася пожежа. На місце швидко приїхали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони евакуювали близько 40 мешканців багатоповерхівки.

Суми удар безпілотником
Рятувальники лізуть на дах. Фото: ДСНС Сумщини

Усі осередки пожежі на даху вдалося загасити. Внаслідок атаки постраждалих чи загиблих немає.

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Як повідомляли Новини.LIVE, під російською атакою в ніч проти 26 червня опинилося кілька міст. Вибухи пролунали в Запоріжжі, де російський снаряд поцілив у житловий квартал. Унаслідок цього влучання загорівся приватний будинок.

Також під обстріли потрапила Полтавщина. Мешканці Кременчука почули кілька гучних вибухів через ракетний удар. 

Суми обстріли дрони будинок
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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