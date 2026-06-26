Обстрел Сум: российский беспилотник попал в многоэтажный дом

Спасатели ГСЧС на крыше дома. Фото: ГСЧС

В Сумах в ночь на 26 июня российский ударный беспилотник поразил крышу девятиэтажного жилого дома. На месте возник крупный пожар на крыше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сумской области.

Российский дрон ударил по многоэтажке в Сумах

В Сумах российские военные поразили беспилотником обычный жилой дом. Ударный дрон врезался в крышу девятиэтажного дома.

Эвакуация жильцов дома. Фото: ГСЧС Сумской области

Из-за взрыва наверху здания сразу начался пожар. На место быстро прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они эвакуировали около 40 жильцов многоэтажки.

Спасатели поднимаются на крышу. Фото: ГСЧС Сумской области

Все очаги пожара на крыше удалось потушить. В результате атаки пострадавших или погибших нет.

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Как сообщали Новини.LIVE, под российской атакой в ночь на 26 июня оказались несколько городов. Взрывы прогремели в Запорожье, где российский снаряд попал в жилой квартал. В результате этого попадания загорелся частный дом.

Также под обстрел попала Полтавская область. Жители Кременчуга услышали несколько громких взрывов в результате ракетного удара.