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Главная Новости дня Российский дрон атаковал девятиэтажное здание в Сумах: фото

Российский дрон атаковал девятиэтажное здание в Сумах: фото

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 07:27
Обстрел Сум: российский беспилотник попал в многоэтажный дом
Спасатели ГСЧС на крыше дома. Фото: ГСЧС

В Сумах в ночь на 26 июня российский ударный беспилотник поразил крышу девятиэтажного жилого дома. На месте возник крупный пожар на крыше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сумской области.

Российский дрон ударил по многоэтажке в Сумах

В Сумах российские военные поразили беспилотником обычный жилой дом. Ударный дрон врезался в крышу девятиэтажного дома.

Обстріли Суми
Эвакуация жильцов дома. Фото: ГСЧС Сумской области

Из-за взрыва наверху здания сразу начался пожар. На место быстро прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они эвакуировали около 40 жильцов многоэтажки.

Суми удар безпілотником
Спасатели поднимаются на крышу. Фото: ГСЧС Сумской области

Все очаги пожара на крыше удалось потушить. В результате атаки пострадавших или погибших нет.

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Как сообщали Новини.LIVE, под российской атакой в ночь на 26 июня оказались несколько городов. Взрывы прогремели в Запорожье, где российский снаряд попал в жилой квартал. В результате этого попадания загорелся частный дом.

Также под обстрел попала Полтавская область. Жители Кременчуга услышали несколько громких взрывов в результате ракетного удара.

Сумы обстрелы дроны дом
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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