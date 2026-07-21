РФ атакувала Суми: є постраждалі діти та знищений Епіцентр

Наслідки атаки РФ на Суми. Фото: ДСНС Сумщини

Російські війська масовано атакували Суми безпілотниками, вдаривши по житловому району та об’єктах цивільної інфраструктури. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, серед яких четверо дітей, а також виникли масштабні пожежі. Під час ліквідації наслідків атаки окупанти повторно завдали ударів, ускладнивши роботу рятувальників.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення начальника Сумської міської військової адміністрації та ДСНС у вівторок, 21 липня.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС Сумщини

Росіяни атакували житловий район Сум

Від початку доби російські війська масовано атакували один із густонаселених житлових масивів Зарічного району Сум безпілотниками типу FPV та "Молнія".

Окупанти спрямували удари по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури. Унаслідок атаки травмовано шестеро мешканців багатоповерхівок, серед яких четверо дітей. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

Один із реактивних безпілотників влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі, а рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки.

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Також через російські удари виникла масштабна пожежа у торговельному центрі "Епіцентр". Вогнем було знищено ТЦ.

Крім того, внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру АЗС та приватні автомобілі. На прибудинковій території загорілися два транспортні засоби, пожежу ліквідували рятувальники.

Рятувальники працюють на місці удару РФ. Фото: ДСНС Сумщини

Росіяни повторно атакували рятувальників під час ліквідації пожежі

У ДСНС повідомили, що під час гасіння масштабної пожежі у торговельному центрі російські війська завдали повторних ударів по місцю роботи рятувальників.

Під час однієї з атак було знищено службовий автомобіль ДСНС, ще один транспортний засіб рятувальників отримав пошкодження.

Попри загрозу нових ударів, співробітники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки атаки та допомагати постраждалим. На місцях влучань також працюють комунальні служби та благодійні організації.

Наслідки удару РФ по "Епіцентру" в Сумах. Фото: Сумська міська військова адміністрація

У Сумській міськраді розповіли про атаку на "Епіцентр"

Депутат Сумської міської ради Володимир Біцак в ефірі Ранок.LIVE розповів, що російські війська застосували FPV-дрони на оптоволокні, які складніше уразити засобами радіоелектронної боротьби. За його словами, саме ці безпілотники завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" та не дозволяли рятувальникам швидко ліквідувати пожежу.

"Вони не давали ДСНСникам працювати. Вони лупили спеціально для того, щоб сталася пожежа, щоб максимально воно розгорілося. Знищили одну із пожежних автівок... Зараз цей великий торговий центр майже весь знищений", — зазначив Біцак.

Зруйнований "Епіцентр" внаслідок атаки РФ. Фото: Сумська міська військова адміністрація

За його словами, російські війська можуть і надалі атакувати великі торговельні об’єкти. Він зазначив, що під час таких пожеж важлива кожна хвилина, тому запропонував розглянути можливість чергування пожежних екіпажів поблизу великих ТЦ.

Також депутат звернувся до представників ДСНС із західних регіонів України із проханням допомогти додатковою технікою, оскільки через російські атаки багато пожежних автомобілів було знищено або пошкоджено:

"Хотів би попросити представників ДСНС із західних наших регіонів, щоб вони підставили плече автівками. Я розумію, що вже багато пожежних машин спалено, а їх потрібна дуже велика кількість".

Новини.LIVE інформували, що російські війська ввечері 20 липня завдали удару по багатоповерхівці та торговельному центру в Сумах. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них четверо дітей. Ліквідацію наслідків ускладнюють повторні удари РФ та загроза для рятувальників.

Новини.LIVE також писали, що російські війська зруйнували одне з відділень Сумського обласного центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що атаки по закладах, де допомагають дітям і людям з інвалідністю, не мають виправдання. Україна разом із міжнародними партнерами допоможе відновити центр і забезпечити його необхідним.