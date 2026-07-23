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Головна Новини дня РФ завдала понад 900 ударів по Запорізькій області: дві людини загинули

РФ завдала понад 900 ударів по Запорізькій області: дві людини загинули

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 08:39
Масований російський удар по Запорізькій області: 913 атак за добу, є загиблі та поранені
Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти упродовж доби масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще сім отримали поранення. Загалом загарбники завдали 913 ударів по 52 населених пунктах області.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запорізької області

Окупанти здійснили 19 авіаційних ударів по Біленькому, Лежиному, Таврійському, Юліївці, Зірниці, Мирівці, Зеленій Діброві, Барвінівці, Юрківці, Зарічному, Новому Полю, Оріхову, Преображенці, Сонячному, Свободі, Широкому.

Крім того, 678 дронів різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Розумівку, Зеленопілля, Річне, Новояковлівку, Григорівку, Новоолександрівку, Сорочине, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове та Добропілля.

Також зафіксований обстріл із РСЗВ по Канівському

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Крім того, 215 артилерійських ударів зафіксовано по Річному, Веселянці, Григорівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

"Надійшло 78 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель", — зазначив Федоров.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, упродовж доби Росія масовано атакувала Сумську область, внаслідок чого загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

А 20 липня Росія атакувала Павлоград у Дніпропетровській області. Окупанти поранили 15 людей. Крім того, загинули двоє осіб.

Запорізька область обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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