Массированный российский удар по Запорожской области: 913 атак за сутки, есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты в течение суток массированно атаковали Запорожскую область. В результате обстрела погибли два человека, еще семь получили ранения. Всего захватчики нанесли 913 ударов по 52 населённым пунктам области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожской области

Оккупанты нанесли 19 авиационных ударов по Беленькому, Лежиному, Таврийскому, Юлиевке, Зирнице, Мировке, Зеленой Диброве, Барвиновке, Юрковке, Заречному, Новому Полю, Орехову, Преображенке, Солнечном, Свободе, Широком.

Кроме того, 678 дронов различной модификации, преимущественно FPV, атаковали Запорожье, Малокатериновку, Кушугум, Комышуваху, Розумовку, Зеленополье, Речное, Новояковлевку, Григоровку, Новоалександровку, Сорочино, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Святопетровку, Верхнюю Терсу, Воздвижковку, Цветковое и Доброполье.

Также зафиксирован обстрел из РСЗО по Каневскому.

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Кроме того, зафиксировано 215 артиллерийских ударов по Речному, Веселянке, Григоровке, Новояковлевке, Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Малым Щербакам, Орехове, Железнодорожном, Щербаках, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорье, Луговском, Чарувном, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Староукраинке, Святопетровке, Верхней Терсе, Воздвижковке, Цветковом и Доброполье.

"Поступило 78 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек", — отметил Федоров.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, в течение суток Россия массированно атаковала Сумскую область, в результате чего погиб один человек, ещё семеро получили ранения.

А 20 июля Россия атаковала Павлоград в Днепропетровской области. Оккупанты ранили 15 человек. Кроме того, погибли два человека.