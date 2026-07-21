РФ атакує сільгосптехніку на Херсонщині — фермер розповів про втрати та майбутній урожай

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Херсонщини

Російські війська продовжують атакувати цивільну сільськогосподарську техніку на Херсонщині. Під ударами опиняються комбайни, вантажівки та інший транспорт, необхідний для жнив, через що аграрії стикаються з гострим дефіцитом техніки та проблемами з вивезенням урожаю.

Про це в ефірі День.LIVE розповів голова фермерського господарства "Роксолана" Максим Максимов, передає Новини.LIVE.

Росія атакує аграрну техніку на Херсонщині

За словами Максимова, ще з початку повномасштабного вторгнення господарства області втратили значну частину технічного парку.

"Наша основна техніка була розбита ще з 2022 року. Щось викрадене, щось спалене, щось просто розкрадене. Тому техніка в нас — це пріоритет", — наголосив він.

Фермер зазначив, що російські війська не припиняють атакувати аграрну техніку й сьогодні. А через постійну небезпеку дедалі менше підрядників погоджуються працювати у прифронтових громадах.

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Окремою проблемою фермер назвав вирощування херсонських кавунів. За його словами, до повномасштабної війни основні баштанні культури вирощували на нині окупованому Лівобережжі Херсонщини, де ґрунтові води залягали близько до поверхні й не потребували додаткового поливу. На Правобережжі ситуація інша — аграрії змушені використовувати системи штучного зрошення, які працюють від електромережі.

"Ворог б'є по нашій енергосистемі, в нас збільшується вартість електроенергії, яка качає воду в зрошувальну систему. І сама система вартує грошей. Тому це все збільшує собівартість", — сказав фермер.

FPV-дрон атакував автомобіль у Херсоні

Вранці 21 липня російські війська вчергове атакували Херсон FPV-дроном. Внаслідок удару загинула 45-річна працівниця Херсонської обласної військової адміністрації, яка перебувала в автомобілі. За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, близько 07:45 російський безпілотник влучив в автомобіль у Центральному районі міста.

За даними Прокудіна, протягом минулої доби під російськими артилерійськими обстрілами та атаками FPV-дронів перебували десятки населених пунктів області, серед яких Берислав, Білозерка, Станіслав, Антонівка, Нововоронцовка, Широка Балка та місто Херсон. Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Унаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, магазин та приватні автомобілі.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру українських міст. Зокрема, 9 липня окупанти завдали ударів по Запоріжжю та Херсону, де внаслідок атак загинула одна людина, ще понад десять мирних жителів отримали поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати цивільний транспорт у Херсоні. Зокрема, 1 липня окупанти вдарили безпілотником по маршрутному таксі з пасажирами, внаслідок чого загинули двоє людей, ще шестеро мирних жителів отримали поранення.