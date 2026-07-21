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Главная Новости дня Россия атакует комбайны и грузовики в Херсонской области: фермеры бьют тревогу

Россия атакует комбайны и грузовики в Херсонской области: фермеры бьют тревогу

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 13:39
Россия атакует сельхозтехнику в Херсонской области — фермер рассказал о потерях и предстоящем урожае
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Херсонской области

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской сельскохозяйственной технике в Херсонской области. Под ударами оказываются комбайны, грузовики и другой транспорт, необходимый для уборки урожая, из-за чего аграрии сталкиваются с острым дефицитом техники и проблемами с вывозом урожая.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал глава фермерского хозяйства "Роксолана" Максим Максимов, передает Новини.LIVE.

Россия атакует сельскохозяйственную технику в Херсонской области

По словам Максимова, еще с начала полномасштабного вторжения хозяйства области потеряли значительную часть технического парка.

"Наша основная техника была уничтожена еще в 2022 году. Что-то угнали, что-то сожгли, что-то просто разворовали. Поэтому техника для нас — это приоритет", — подчеркнул он.

Фермер отметил, что российские войска не прекращают атаковать сельскохозяйственную технику и сегодня. А из-за постоянной опасности все меньше подрядчиков соглашаются работать в прифронтовых громадах.

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Отдельной проблемой фермер назвал выращивание херсонских арбузов. По его словам, до полномасштабной войны основные бахчевые культуры выращивали на ныне оккупированном Левобережье Херсонской области, где грунтовые воды залегали близко к поверхности и не требовали дополнительного полива. На Правобережье ситуация иная — аграрии вынуждены использовать системы искусственного орошения, работающие от электросети.

"Враг наносит удары по нашей энергосистеме, у нас растет стоимость электроэнергии, которая обеспечивает подачу воды в оросительную систему. И сама система стоит денег. Поэтому все это увеличивает себестоимость", — сказал фермер.

FPV-дрон атаковал автомобиль в Херсоне

Утром 21 июля российские войска в очередной раз атаковали Херсон с помощью FPV-дрона. В результате удара погибла 45-летняя сотрудница Херсонской областной военной администрации, которая находилась в автомобиле. По словам начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, около 07:45 российский беспилотник поразил автомобиль в Центральном районе города.

По данным Прокудина, за прошедшие сутки под российскими артиллерийскими обстрелами и атаками FPV-дронов оказались десятки населенных пунктов области, среди которых Берислав, Белозерка, Станислав, Антоновка, Нововоронцовка, Широкая Балка и город Херсон. Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. В результате обстрелов повреждены два многоэтажных дома, семь частных домов, магазин и частные автомобили.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру украинских городов. В частности, 9 июля оккупанты нанесли удары по Запорожью и Херсону, где в результате атак погиб один человек, еще более десяти мирных жителей получили ранения.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают целенаправленно атаковать гражданский транспорт в Херсоне. В частности, 1 июля оккупанты нанесли удар беспилотником по маршрутному такси с пассажирами, в результате чего погибли два человека, еще шестеро мирных жителей получили ранения.

Херсонская область фермеры агропромышленность
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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