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Главная Новости дня Трое погибших и 10 раненых: в Херсонской ОВА сообщили о последствиях атаки РФ

Трое погибших и 10 раненых: в Херсонской ОВА сообщили о последствиях атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 17:03
Атака РФ на Херсонскую область: трое погибших, 10 раненых
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Херсонской области/Facebook

В результате вчерашней российской атаки на Херсонскую область погибли три человека, еще десять получили ранения. Из-за постоянных российских атак в Херсоне обучение проходит только в онлайн-формате, а власти продолжают ужесточать меры безопасности. В то же время в относительно безопасных населенных пунктах области к началу нового учебного года планируется открыть еще четыре подземные школы.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Последствия атаки РФ на Херсонскую область

По словам заместителя главы ОВА, в результате вчерашнего российского нападения на Херсонскую область погибли три человека, ещё 10 человек получили ранения.

Из-за постоянных российских атак местные власти продолжают усиливать меры безопасности. В частности, улицы города защищают антидроновыми сетками, однако полностью накрыть ими весь Херсон пока невозможно.

Ситуация с безопасностью также влияет на работу сферы образования. В самом Херсоне учебный процесс и в дальнейшем проходит исключительно в онлайн-формате. Зато в относительно безопасных общинах области уже этой осенью откроют новые подземные учебные заведения.

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Отдельно Александр Толоконников рассказал о расширении сети подземных школ. По его словам, к началу нового учебного года в области планируют открыть ещё четыре таких учреждения, благодаря чему их общее количество достигнет почти десяти:

"У нас еще по плану 4 подземные школы откроются до начала учебного года. Всего будет почти 10".

Несмотря на постоянные российские атаки, в Херсоне продолжают работать медицинские учреждения и принимать роды. По словам заместителя главы Херсонской ОВА, известный местный роддом, расположенный у самого Днепра, в настоящее время полностью переместился под землю.

Новини.LIVE сообщали, что 23 июля 2026 года российские войска массированно обстреливали Херсонскую область с помощью авиации, артиллерии и дронов. В результате атак погиб один человек, ещё 20 получили ранения. Также были повреждены жилые дома, критическая и социальная инфраструктура, транспорт и гражданские объекты.

Новини.LIVE также писали, что российские войска продолжают атаковать сельскохозяйственную технику в Херсонской области, из-за чего фермеры сталкиваются с острым дефицитом комбайнов и грузовиков во время уборки урожая. Кроме того, из-за ударов по энергосистеме существенно растет себестоимость выращивания урожая, в частности херсонских арбузов. Аграрии отмечают, что из-за постоянной опасности все меньше подрядчиков соглашаются работать в прифронтовых общинах.

Херсон обстрелы Херсонская область эфир Новини.LIVE
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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