Продавец, которого россияне атаковали с дрона в Херсоне, рассказал о своем состоянии

Пострадавший продавец после удара дронов. Фото: скриншот

Утром 4 августа российские войска нанесли очередной целенаправленный удар с использованием беспилотной авиации по гражданскому населению Херсона. Вражеский дрон-камикадзе намеренно атаковал местного жителя, который продавал овощи на одном из городских рынков. В настоящее время пострадавший продавец находится в больнице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Показания продавца

Пострадавший мужчина рассказал, что вражеский летательный аппарат появился совершенно неожиданно, прямо во время того, как он разворачивал свое рабочее место. Россияне сначала уничтожили его машину, после чего начали открытую охоту на самого человека.

"Я был с женой, разложил зонтик, коробки с овощами. И тут он вылетел. Я ему показывал, что здесь овощи, но он полетел прямо на меня", — рассказал херсонский продавец.

Он добавил, что попал под атаку дронов уже во второй раз.

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Состояние здоровья пострадавшего херсонца

Раненого мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пациента тяжелые травмы головы и многочисленные повреждения кожного покрова.

По словам медиков, мужчина получил множественные осколочные ранения туловища и обеих рук, баротравму и контузию. К счастью, на данный момент его жизни ничего не угрожает, но мужчине придется долго лечиться.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, утром 4 августа россияне умышленно нанесли удар дроном по продавцу овощей в Херсоне. Мужчина остался жив, но его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, контузией и множественными осколочными ранениями.

На этот инцидент отреагировал глава государства Владимир Зеленский. Он назвал подобные атаки «сафари» на обычных людей и подчеркнул, что подобные случаи в Херсоне происходят регулярно. По его словам, мир должен видеть каждый факт российских преступлений.