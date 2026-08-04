Зеленський заявив про "сафарі" РФ дронами по цивільних у Херсоні

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові щодня атакують цивільних у Херсоні за допомогою дронів. Він закликав світ посилити тиск на Росію та не допустити поширення агресії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Глава держави закликав міжнародну спільноту реагувати на атаки РФ проти мирних людей

Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий випадок атаки російського дрона на цивільного жителя Херсона.

За словами глави держави, російський безпілотник цілеспрямовано переслідував чоловіка, який продавав овочі у місті. Внаслідок вибуху потерпілий отримав поранення.

Зеленський назвав такі атаки "сафарі" на звичайних людей та наголосив, що подібні випадки у Херсоні відбуваються регулярно.

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Президент зазначив, що світ має бачити кожен факт російських злочинів проти цивільного населення та реагувати на них.

"Без тиску на Росію, без демонтажу її агресивного потенціалу та без реальних гарантій безпеки від Росії просто неможливо уявити, що світ зможе співіснувати із цим злом", — заявив Зеленський.

Глава держави закликав партнерів продовжувати підтримку України та вживати заходів, які змусили б Росію прагнути миру, а не нарощувати можливості для нових атак.

Також Зеленський наголосив, що російська агресія становить загрозу не лише для України. За його словами, країни Європи мають об’єднати зусилля, щоб створити дієві гарантії безпеки та не допустити поширення війни.

Президент подякував усім державам і людям, які допомагають Україні у боротьбі проти російської агресії.

Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що війська РФ завдали удару дроном по цивільному жителю Херсона вранці 4 серпня. Постраждалим виявився 52-річний продавець із Миколаївщини, який перебував на місцевому ринку. Його госпіталізували після атаки з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і множинними осколковими пораненнями.

Новини.LIVE інформували, що останніми тижнями російські війська суттєво посилили авіаційні атаки по Херсону. За минулу добу через ворожі обстріли загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення, а сьогодні травмувалися ще п’ятеро жителів міста.