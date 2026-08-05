В Херсоне россияне уничтожили грузовик с продуктами

Спасатели тушат пожар, возникший в результате удара РФ по грузовику в Херсоне. Фото: кадр из видео

В среду утром, 5 августа, российские войска атаковали Херсон ударными беспилотниками. В Центральном районе под удар попал грузовик, который перевозил продукты в супермаркет. Также в результате атак дронов в Корабельном районе пострадали двое местных жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА и главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Удар РФ по грузовику в Херсоне

Около 10:00 5 августа российские войска атаковали FPV-дроном Центральный район Херсона.

Вражеский беспилотник попал в грузовик, который доставлял продукты в один из супермаркетов города. От удара автомобиль полностью сгорел.

Пожар, вспыхнувший после попадания, оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. На данный момент информация о погибших или пострадавших не поступала.

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Скриншот сообщения Прокудина/Facebook

В Корабельном районе Херсона в результате атак РФ пострадали двое мужчин

Примерно в 11:00 5 августа российские оккупанты вновь атаковали дроном Корабельный район Херсона. В результате вражеского удара ранение получил 60-летний мужчина.

У пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения конечностей. Его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Также медицинская помощь понадобилась 67-летнему жителю Херсона, который пострадал во время утренней атаки с использованием дрона на Корабельный район города.

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, контузию, сотрясение головного мозга, ушиб ноги и острую стрессовую реакцию. После обследования врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Скриншот сообщения Херсонской ОВА/Facebook

Скриншот сообщения Херсонской ОВА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что продавец овощей, на которого российский дрон напал на рынке в Херсоне 4 августа 2026 года, рассказал подробности удара. По его словам, беспилотник сначала уничтожил автомобиль, а затем полетел прямо на него, несмотря на то, что мужчина показывал товар. Пострадавший находится в больнице с множественными осколочными ранениями, баротравмой и контузией, его жизни ничего не угрожает.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российского дрона на мирного жителя Херсона. Он заявил, что оккупанты ежедневно целенаправленно охотятся на мирных людей, и призвал мир усилить давление на Россию. По словам главы государства, только ликвидация агрессивного потенциала России и надежные гарантии безопасности могут остановить такие преступления.