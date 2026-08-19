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Головна Новини дня Удар Росії по Херсону: кількість загиблих зросла до пʼяти

Удар Росії по Херсону: кількість загиблих зросла до пʼяти

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 18:05
Російський обстріл Херсона 19 серпня: кількість загиблих зросла до п’яти
Наслідки російського удару по маршрутці в Херсоні 19 серпня. Фото: Херсонська ОВА

Заступник очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков повідомив, що у Херсоні зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 19 серпня. Наразі відомо про пʼятьох жертв.

Про це Олександр Толоконніков ексклюзивно повідомив в ефірі День.LIVE.

Жертви внаслідок російського обстрілу Херсона 19 серпня

"На жаль, є вже пʼятеро загиблих, ще одна додалась жіночка, але не там вона загинула, а в іншому місці. Вчора загинула, сьогодні ідентифікували загибель", — зазначив Толоконніков.

Крім того, десять людей отримали поранення, серед яких пʼятеро травмованих внаслідок російського удару по маршрутці. Там загинули четверо людей. 

Регулярні атаки російських безпілотників на цивільних стали для місцевих жителів повсякденною загрозою. Деякі люди вже неодноразово потрапляли під ворожі обстріли.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 19 серпня внаслідок російського удару FPV-дроном по маршрутці в Херсоні загинули четверо людей, а пʼятеро отримали поранення. Глава держави закликав світ посилити підтримку України та тиск на Росію.

Крім того, нещодавно російській FPV-дрон вбив двох чоловіків у Херсонській області. Крім того, ще двоє осіб отримали травми внаслідок скидів з безпілотників у Херсоні.

війна вбивство Херсон обстріли Херсонська область Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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