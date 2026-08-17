Російські дрони вбили двох людей у Новокаїрах та поранили містян у Херсоні

Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС Херсонщини

На Херсонщині не припиняється російський терор безпілотниками. Стало відомо, що у ніч проти 17 серпня та вранці селі Новокаїри російський FPV-дрон смертельно травмував двох чоловіків. Ще двоє цивільних зазнали поранень внаслідок скидів з БпЛА безпосередньо в Херсоні.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської ОВА, передає Новини.LIVE.

Російські атаки по Херсонщині вбили двох людей

О 05:30 ранку російські військові завдали смертельного удару по Милівській громаді. Жертвами атаки ворожого FPV-дрона у селі Новокаїри стали двоє місцевих жителів. Чоловіки 58 та 66 років отримали тяжкі поранення, які виявилися несумісними з життям.

Крім того, російські війська продовжують скидати вибухівку на цивільне населення безпосередньо в обласному центрі. Опівночі під прицілом російського безпілотника опинився приватний будинок у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок прямого влучання у власному помешканні постраждав 54-річний містянин. Медики діагностували у нього забій голови, контузію та вибухову травму. Лікарі надали чоловікові необхідну допомогу та перевели його на амбулаторне лікування.

Також стало відомо про стан 62-річного водія маршрутного таксі, який потрапив під ворожий удар напередодні вранці. Інцидент стався у Корабельному районі Херсона, де маршрутку атакував російський БпЛА. Чоловік зазнав серйозних ушкоджень: у нього зафіксували осколкове поранення грудної клітини, закриту черепно-мозкову та вибухову травми, а також контузію. Наразі потерпілий залишається у лікарні під постійним наглядом медичних працівників.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що через постійні російські обстріли на Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації. До переліку небезпечних територій додали села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади, жителів яких закликають виїхати у безпечніші місця.

Російським військовим віддали наказ влаштовувати так зване "вільне полювання" на цивільні автомобілі в Херсонській області. Задля цього ворог активно збільшує кількість підрозділів ударних безпілотників, включно з новітніми дронами на оптоволоконному керуванні.

Зранку 5 серпня росіяни вкотре атакували Херсон за допомогою дронів. У Центральному районі міста під ворожий удар потрапила вантажівка, яка везла продукти до супермаркету.