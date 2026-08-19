Зеленський вислвовися про удар FPV-дрона по цивільній маршрутці в Херсоні

Атакована маршрутка. Фото: Нацполіція України

У Херсоні зранку, 19 серпня, внаслідок ранкового удару російського FPV-дрона по маршрутному таксі загинули четверо людей, ще п'ятеро дістали важкі поранення. Президент Володимир Зеленський відреагував на воєнний злочин росіян та наголосив, що вони безпричинно атакували цивільний транспорт. Глава держави закликав світ посилити підтримку України й тиск на РФ новими санкціями.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

Росіяни свідомо б'ють по цивільному транспорту в Херсоні

На місці трагедії негайно розпочали роботу всі екстрені та профільні служби, які надають допомогу постраждалим і встановлюють усі обставини події. Глава держави підкреслив, що мішенню російських військових став виключно цивільний автобус.

Наслідки атаки дрона. Фото: Нацполіція України

"Жорстоке російське "сафарі" проти наших людей у Херсоні вже давно вийшло за межі того, що може уявити будь-яка нормальна людина", — заявив Володимир Зеленський.

Наслідки удару по маршрутці в Херсоні 19 серпня. Фото: Нацполіція України

Президент зауважив, що подібні удари є щоденною реальністю прифронтових міст і сіл України, де дії ворога давно перетнули будь-які межі дозволеного. Зеленський звернув увагу на те, що міжнародні партнери не повинні зволікати з передачею необхідного озброєння.

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Кров у салоні маршрутки. Фото: Нацполіція України

"Такі реалії кожного дня життя в українських прифронтових регіонах. Поки партнери вагаються щодо додаткових постачань засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності. Тиск на агресора потрібен. Підтримка оборонців життя потрібна. Дякую всім, хто продовжує надавати пакети допомоги та вводити нові санкції проти агресора", — підкреслив глава держави.

Як писали раніше Новини.LIVE військослужбовці РФ продовжують масовано атакувати дронами правобережжя Херсонщини. Кілька днів тому в селі Новокаїри жертвами ворожого удару FPV-дроном стали двоє місцевих мешканців, які загинули від отриманих травм.

Через систематичну загрозу ворожих ударів місцева влада розширила зону обов'язкової евакуації населення в регіоні. До оновленого списку небезпечних територій включили села Чарівне та Краснопільське.

Водночас підрозділи російської армії отримали наказ вести прицільний вогонь по будь-якому автотранспорту в межах прифронтових районів Херсонської області. Задля цього російське командування збільшує присутність операторів безпілотних систем.