Зеленский высказался по поводу удара FPV-дрона по гражданскому маршрутному автобусу в Херсоне

Нападение на маршрутку. Фото: Национальная полиция Украины

В Херсоне утром 19 августа в результате удара российского FPV-дрона по маршрутному такси погибли четыре человека, ещё пятеро получили тяжёлые ранения. Президент Владимир Зеленский отреагировал на военное преступление россиян и подчеркнул, что они беспричинно атаковали гражданский транспорт. Глава государства призвал мир усилить поддержку Украины и давление на РФ новыми санкциями.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

Россияне сознательно наносят удары по гражданскому транспорту в Херсоне

На месте трагедии немедленно приступили к работе все экстренные и профильные службы, которые оказывают помощь пострадавшим и устанавливают все обстоятельства происшествия. Глава государства подчеркнул, что мишенью российских военных стал исключительно гражданский автобус.

Последствия атаки дрона. Фото: Нацполиция Украины

"Жестокое российское "сафари" против наших людей в Херсоне уже давно вышло за пределы того, что может представить себе любой нормальный человек", — заявил Владимир Зеленский.

Последствия удара по маршрутке в Херсоне 19 августа. Фото: Нацполиция Украины

Президент отметил, что подобные удары являются повседневной реальностью прифронтовых городов и сел Украины, где действия врага давно пересекли любые границы дозволенного. Зеленский обратил внимание на то, что международные партнеры не должны затягивать с передачей необходимого вооружения.

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"Таковы реалии повседневной жизни в украинских прифронтовых регионах. Пока партнеры колеблются относительно дополнительных поставок средств защиты, россияне давно перешли черту вседозволенности. Необходимо оказывать давление на агрессора. Необходима поддержка защитников жизни. Спасибо всем, кто продолжает предоставлять пакеты помощи и вводить новые санкции против агрессора", — подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, военнослужащие РФ продолжают массированно атаковать дронами правобережье Херсонской области. Несколько дней назад в селе Новокаиры жертвами вражеского удара FPV-дроном стали двое местных жителей, которые скончались от полученных травм.

Из-за систематической угрозы вражеских ударов местные власти расширили зону обязательной эвакуации населения в регионе. В обновленный список опасных территорий включили села Чаривное и Краснопольское.

В то же время подразделения российской армии получили приказ вести прицельный огонь по любому автотранспорту в пределах прифронтовых районов Херсонской области. Для этого российское командование увеличивает присутствие операторов беспилотных систем.