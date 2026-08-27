РФ атакувала Херсонщину: один загиблий та семеро поранених

Зруйнований автобус, внаслідок атаки РФ. Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок російських атак на Херсонщині загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих — люди, які перебували у пасажирському автобусі, водій якого встиг виявити загрозу за допомогою детектора дронів. Також відомо, що російські війська атакували чоловіка, який пересувався на велосипеді, внаслідок атаки він загинув.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконніков в прямому ефірі День.LIVE.

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Російський дрон атакував пасажирський автобус

Олександр Толоконніков розповів, що російські військові вкотре атакували цивільний транспорт у Херсонській області. Водій автобуса мав при собі детектор дронів і помітив загрозу на пристрої.

Після цього він зупинив автобус, а більшість пасажирів встигли залишити салон. Попри це, внаслідок атаки постраждали жінка, чоловік та сам водій.

Як зазначив заступник голови Херсонської ОВА, завчасне виявлення безпілотника дозволило уникнути значно більшої кількості жертв.

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У Херсоні загинув чоловік на велосипеді

Окремо Толоконніков розповів про загибель чоловіка в Корабельному районі Херсона. Російські військові атакували його, коли він пересувався на велосипеді.

"Чоловік у Корабельному районі також був атакований на велосипеді й, на жаль, загинув. З самого ранку в нас вже сім поранених", — повідомив посадовець.

Таким чином, станом на час його заяви в прямому ефірі, внаслідок російських атак на Херсонщині загинула одна людина, ще семеро були поранені.

Відомо, що кількість постраждалих у регіоні продовжує зростати через регулярні російські удари по міських районах.

Водночас місцева влада та жителі регіону змушені адаптуватися до умов постійної дронової загрози. Напрацьованим досвідом щодо протидії атакам і збереження життя Херсонщина також ділиться з європейськими партнерами.

Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують атакувати цивільне населення в Херсоні, для населення це стало повсякденною нормою. Внаслідок атаки 19 серпня на Херсон загинули п'ятеро людей.

Новини.LIVE інформували, що вночі проти 22 серпня РФ знову атакувала Херсон. Внаслідок атаки було зруйновано торгівельний об’єкт. Пожежа знищила торговельні зали, частково обвалила перекриття даху та пошкодила скляні фасади й вітрини. Попри значні руйнування, обійшлося без постраждалих.