Жителям Херсона рекомендуют уезжать: может не быть ни тепла, ни света

Херсон может остаться без света и тепла: жителям рекомендуют уезжать
Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин 27 августа заявил, что российские войска ночью вновь нанесли авиаудары по ТЭЦ, в результате чего объект получил серьезные повреждения. Из-за систематических ударов по критической инфраструктуре жителей Херсона призывают уже сейчас готовиться к возможным длительным перебоям с тепло- и электроснабжением.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации, передает Новини.LIVE.
Россия усилила удары по критической инфраструктуре
В Херсонской ОВА отметили, что ночной удар по ТЭЦ произошел не впервые, однако на этот раз разрушения оказались особенно серьезными. Из-за этого рассчитывать на работу теплоэлектроцентрали в обычном режиме этой зимой пока нельзя.
Ситуация с безопасностью в Херсоне остается чрезвычайно сложной. Российские войска регулярно атакуют объекты критической инфраструктуры области.
По данным ОВА, с 1 июля по Херсонской области уже нанесли 170 ударов управляемыми авиабомбами. За почти два месяца их применили больше, чем за весь первый квартал этого года.
Кроме того, за последние два месяца российские войска запустили более 1700 ударных беспилотников. Среди них — реактивные "Шахеды" и "Герберы", которые оккупанты все активнее используют для атак на критическую инфраструктуру.
В ОВА подчеркнули, что на данный момент в Украине нет достаточного количества средств для уничтожения таких беспилотников, как и управляемых авиабомб.
Отдельно отмечается, что только за неделю количество атак с использованием малых FPV-дронов возросло до 6,5 тысячи.
Жителей Херсона призывают готовиться к длительным перебоям
В области предупреждают, что из-за масштабных российских атак Херсон может оставаться без электроэнергии и тепла не только в течение нескольких часов или дней, а значительно дольше.
В то же время власти уже ищут альтернативные варианты обеспечения города теплом и электроэнергией. К работе привлечены городские власти, коммунальные службы, энергетики и правительство.
"Мы не будем ждать", — подчеркнули в ОВА, отметив, что подготовка к возможным чрезвычайным ситуациям уже идет.
Жителей Херсона призывают рассмотреть возможность эвакуации
Особенно жителей призывают позаботиться о безопасности детей и пожилых людей. Власти рекомендуют тем, у кого есть возможность переехать к родственникам или знакомым в более безопасные регионы, не откладывать эвакуацию.
Херсонская ОВА обещает помощь с выездом, транспортом, расселением и социальной поддержкой.
Для организации эвакуации жители могут обратиться в контакт-центр Херсонской ОВА по номерам:
- 0 800 101 102
- 0 800 330 951
Правительственная горячая линия по вопросам эвакуации — 1548.
Новини.LIVE сообщали, что заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Александр Толоконников в прямом эфире День.LIVE сообщил, что в результате российских ударов по Херсонской области погиб один человек, ещё семеро получили ранения. Среди пострадавших — пассажиры и водитель автобуса, который своевременно заметил угрозу с помощью детектора дронов. Отдельно сообщалось об атаке на мужчину, ехавшего на велосипеде: он погиб.
Новини.LIVE писали, что ночью 22 августа российские беспилотники атаковали один из торговых объектов в Центральном районе Херсона. Российские войска регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре города. Накануне в результате обстрела одного из херсонских рынков пострадали пять человек.