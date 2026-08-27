Жителям Херсона рекомендуют уезжать: может не быть ни тепла, ни света

Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин/Facebook

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин 27 августа заявил, что российские войска ночью вновь нанесли авиаудары по ТЭЦ, в результате чего объект получил серьезные повреждения. Из-за систематических ударов по критической инфраструктуре жителей Херсона призывают уже сейчас готовиться к возможным длительным перебоям с тепло- и электроснабжением.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации, передает Новини.LIVE.

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Россия усилила удары по критической инфраструктуре

В Херсонской ОВА отметили, что ночной удар по ТЭЦ произошел не впервые, однако на этот раз разрушения оказались особенно серьезными. Из-за этого рассчитывать на работу теплоэлектроцентрали в обычном режиме этой зимой пока нельзя.

Ситуация с безопасностью в Херсоне остается чрезвычайно сложной. Российские войска регулярно атакуют объекты критической инфраструктуры области.

По данным ОВА, с 1 июля по Херсонской области уже нанесли 170 ударов управляемыми авиабомбами. За почти два месяца их применили больше, чем за весь первый квартал этого года.

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Кроме того, за последние два месяца российские войска запустили более 1700 ударных беспилотников. Среди них — реактивные "Шахеды" и "Герберы", которые оккупанты все активнее используют для атак на критическую инфраструктуру.

В ОВА подчеркнули, что на данный момент в Украине нет достаточного количества средств для уничтожения таких беспилотников, как и управляемых авиабомб.

Отдельно отмечается, что только за неделю количество атак с использованием малых FPV-дронов возросло до 6,5 тысячи.

Жителей Херсона призывают готовиться к длительным перебоям

В области предупреждают, что из-за масштабных российских атак Херсон может оставаться без электроэнергии и тепла не только в течение нескольких часов или дней, а значительно дольше.

В то же время власти уже ищут альтернативные варианты обеспечения города теплом и электроэнергией. К работе привлечены городские власти, коммунальные службы, энергетики и правительство.

"Мы не будем ждать", — подчеркнули в ОВА, отметив, что подготовка к возможным чрезвычайным ситуациям уже идет.

Жителей Херсона призывают рассмотреть возможность эвакуации

Особенно жителей призывают позаботиться о безопасности детей и пожилых людей. Власти рекомендуют тем, у кого есть возможность переехать к родственникам или знакомым в более безопасные регионы, не откладывать эвакуацию.

Херсонская ОВА обещает помощь с выездом, транспортом, расселением и социальной поддержкой.

Для организации эвакуации жители могут обратиться в контакт-центр Херсонской ОВА по номерам:

0 800 101 102

0 800 330 951

Правительственная горячая линия по вопросам эвакуации — 1548.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Александр Толоконников в прямом эфире День.LIVE сообщил, что в результате российских ударов по Херсонской области погиб один человек, ещё семеро получили ранения. Среди пострадавших — пассажиры и водитель автобуса, который своевременно заметил угрозу с помощью детектора дронов. Отдельно сообщалось об атаке на мужчину, ехавшего на велосипеде: он погиб.

Новини.LIVE писали, что ночью 22 августа российские беспилотники атаковали один из торговых объектов в Центральном районе Херсона. Российские войска регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре города. Накануне в результате обстрела одного из херсонских рынков пострадали пять человек.