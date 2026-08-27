Херсонцям радять виїжджати: може не бути тепла і світла

Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін/Facebook

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 27 серпня заявив, що російські війська вночі знову атакували авіабомбами ТЕЦ, внаслідок чого об’єкт зазнав серйозних руйнувань. Через систематичні удари по критичній інфраструктурі жителів Херсона закликають уже зараз готуватися до можливих тривалих перебоїв із теплом та електропостачанням.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Росія посилила удари по критичній інфраструктурі

У Херсонській ОВА зазначили, що нічний удар по ТЕЦ стався не вперше, однак цього разу руйнування виявилися особливо серйозними. Через це розраховувати на роботу теплоелектроцентралі у звичному режимі цієї зими наразі не можна.

Безпекова ситуація в Херсоні залишається надзвичайно складною. Російські війська регулярно атакують об’єкти критичної інфраструктури області.

За даними ОВА, від 1 липня по Херсонщині вже завдали 170 ударів керованими авіабомбами. За майже два місяці їх застосували більше, ніж за весь перший квартал цього року.

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Крім того, за останні два місяці російські війська запустили понад 1700 ударних безпілотників. Серед них — реактивні "Шахеди" та "Гербери", які окупанти активніше використовують для атак на критичну інфраструктуру.

В ОВА наголосили, що наразі в Україні немає достатньої кількості засобів для знищення таких безпілотників, як і керованих авіабомб.

Окремо зазначається, що лише за тиждень кількість атак малими FPV-дронами зросла до 6,5 тисячі.

Херсонців закликають готуватися до тривалих перебоїв

В області попереджають, що через масштаб російських атак Херсон може залишатися без електроенергії та тепла не лише протягом кількох годин чи днів, а значно довше.

Водночас влада вже шукає альтернативні варіанти забезпечення міста теплом та електроенергією. До роботи залучені міська влада, комунальні служби, енергетики та уряд.

"Ми не чекаємо", — наголосили в ОВА, зазначивши, що підготовка до можливих надзвичайних ситуацій уже триває.

Жителів Херсона закликають розглянути евакуацію

Особливо жителів закликають подбати про безпеку дітей та літніх людей. Влада рекомендує тим, хто має можливість переїхати до родичів або знайомих у безпечніші регіони, не відкладати евакуацію.

Херсонська ОВА обіцяє допомогу з виїздом, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.

Для організації евакуації жителі можуть звернутися до контакт-центру Херсонської ОВА за номерами:

0 800 101 102

0 800 330 951

Урядова гаряча лінія з питань евакуації — 1548.

Новини.LIVE писали, що заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконніков в прямому ефірі День.LIVE повідомив, що унаслідок російських ударів по Херсонщині загинула одна людина, ще семеро були поранені. Серед постраждалих — пасажири та водій автобуса, який завчасно помітив загрозу за допомогою детектора дронів. Окремо повідомлялося про атаку на чоловіка, який їхав велосипедом: він загинув.

Новини.LIVE інформували, що вночі 22 серпня, російські безпілотники атакували один із торговельних об’єктів у Центральному районі Херсона. Російські війська регулярно завдають ударів по цивільній інфраструктурі міста. Напередодні внаслідок обстрілу одного з херсонських ринків постраждали п’ятеро людей.