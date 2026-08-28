Харченко попередив про проблеми з теплом у Херсоні взимку

Зруйнований будинок в Херсоні. Фото: Суспільне

Гарантувати, що Херсон цієї зими буде забезпечений теплом, наразі неможливо через постійні російські удари по Херсонській ТЕЦ. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, під загрозою залишається і стабільне електропостачання міста та області.

Про це Харченко заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Чи буде тепло в Херсоні взимку

Харченко зазначив, що Херсонська ТЕЦ, яка забезпечувала теплом значну частину міста, перебуває під постійними російськими ударами.

За його словами, в умовах, коли по об'єкту протягом години можуть завдати кількох ударів, гарантувати стабільну роботу ТЕЦ неможливо.

"Жодних гарантій, на жаль, сьогодні не існує", — сказав експерт.

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Він також наголосив, що добре знає розташування теплоелектроцентралі та розуміє, куди саме можуть спрямовуватися удари.

Яка ситуація на правобережжі Херсонщини

За словами Харченка, ситуація з опаленням у населених пунктах правобережної частини Херсонської області відрізняється.

У багатьох невеликих громадах централізованого опалення немає, тому там відсутня і відповідна інфраструктура, яку могли б атакувати.

Водночас складною залишається ситуація з електропостачанням. Російські війська завдають ударів по підстанціях різних рівнів напруги.

"Там атакується все абсолютно, це прифронтова зона, і давати жодних гарантій про енергопостачання там просто неможливо", — наголосив Харченко.

Новини.LIVE писали, що жителів Херсона закликають готуватися до можливих тривалих перебоїв із теплом та електропостачанням. Російські війська завдали чергового удару по Херсонській ТЕЦ, через що об’єкт зазнав серйозних руйнувань. Влада вже працює над альтернативними варіантами забезпечення міста теплом та електроенергією і рекомендує людям, які мають можливість, розглянути виїзд у безпечніші регіони.

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російських атак на Херсонщину загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих були пасажири та водій автобуса, який завчасно виявив загрозу за допомогою детектора дронів і зупинив транспорт. Окремо повідомлялося про загибель чоловіка, якого російські військові атакували, коли він їхав велосипедом у Корабельному районі Херсона.