Погодинних графіків тепла взимку не буде — Харченко

Олександр Харченко. Фото: РБК-Україна

В Україні взимку не планують запроваджувати погодинні графіки подачі тепла за аналогією з відключеннями електроенергії. Системи теплопостачання працюють за іншим принципом, тому організувати їхнє погодинне вимкнення технічно неможливо.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає Новини.LIVE.

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Чи будуть погодинні графіки тепла

За словами Харченка, тепло має подаватися безперервно, оскільки система теплопостачання суттєво відрізняється від електроенергетичної.

"Ніяк не буде застосована жодна технологія погодинного постачання. Тепло влаштовано геть інакше, ніж електрика, і працюватиме постійно", — пояснив він.

Спікер також зазначив, що наразі не бачить ситуацій, які могли б виправдати тимчасові перерви в роботі систем теплопостачання. Водночас експерт наголосив, що готовність до опалювального сезону в різних населених пунктах відрізняється. Проте загалом підготовка до зими триває, а обсяги відповідних робіт зростають.

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Харченко вважає, що 2026 рік став першим роком повномасштабної війни, коли Україна належним чином готується до опалювального сезону з урахуванням воєнних загроз.

"Цей рік є першим роком війни, коли ми дійсно готуємось до зими так, як треба готуватися у воєнний час", — зазначив експерт.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна зможе пройти наступний опалювальний сезон, хоча він, за його словами, буде непростим. Він нагадав, що минулої зими українська енергосистема також працювала в складних умовах. Попри всі виклики, бізнесу та Міністерству енергетики вдалося забезпечити стабільне проходження опалювального сезону.

Як повідомляли Новини.LIVE, наразі неможливо гарантувати, що Херсон цієї зими буде повністю забезпечений теплом через постійні російські удари по Херсонській ТЕЦ. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, під загрозою також залишається стабільне електропостачання Херсона та області.