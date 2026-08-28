Зима в Україні 2026-2027: Буданов зробив заяву

Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна зможе пройти наступний опалювальний сезон, хоча він, за його словами, буде непростим. Він зазначив, що минулої зими українська енергосистема також працювала в складних умовах. Попри проблеми, бізнес та Міністерство енергетики змогли забезпечити проходження опалювального сезону.

Про це він сказав під час міжнародного форуму "Україна Завтра", передає Новини.LIVE.

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В ОП сподіваються на реалізацію нового енергопроєкту

"Тож цю зиму ми пройдемо, перше, що я вам скажу. Ми точно її пройдемо. Вона не буде легкою, брехати не буду", — наголосив керівник ОП.

За його словами, підготовка до нового опалювального сезону вже триває. Водночас Буданов визнав, що за деякими напрямками є відставання від запланованих темпів. Окремо керівник Офісу президента повідомив про надію на реалізацію одного з енергетичних проєктів, деталей якого поки не може розкривати.

Буданов також звернув увагу на відновлення енергетичної інфраструктури в регіонах. За словами посадовця, роботи активно тривають, а їхні результати мають бути помітними.

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"Але ви, мабуть, бачите, що в багатьох регіонах йде активна відбудова, і вона досягне свого результату. Ви це побачите", — сказав Буданов.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україні необхідно щомісяця мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей для підтримки чисельності війська. За його словами, без регулярного поповнення Сил оборони продовжувати боротьбу буде неможливо.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов заявив, що особисто намагався домовитися з російською стороною про припинення далекобійних ударів між Україною та Росією. За його словами, досягти відповідної домовленості наразі не вдалося.