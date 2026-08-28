Буданов: замінити мобілізацію "андроїдами" не вийде

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна має мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця. За його словами, без поповнення війська неможливо продовжувати боротьбу, а розмови про заміну мобілізації технологіями та "чарівними андроїдами" є лише казками.

Про це Буданов сказав під час міжнародного форуму "Україна Завтра", інформує Новини.LIVE.

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Скільки людей потрібно мобілізувати

Буданов наголосив, що в умовах повномасштабної війни Україна не може відмовитися від мобілізації. За його словами, щомісяця необхідно залучати до війська щонайменше 30 тисяч людей.

"Менше ніж 30 тисяч на місяць не можна мобілізовувати, інакше не буде для кого економіку будувати", — заявив керівник Офісу президента.

Він також відкинув твердження, що військових можна буде замінити сучасними технологіями.

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"Всі, хто розповідають, можна відмовитися від мобілізації і замінити якимись чарівними андроїдами, — це тільки казки. Так не буде", — сказав Буданов.

Бізнес шукає працівників

За словами керівника Офісу президента, український бізнес адаптується до дефіциту робочої сили швидше, ніж держава.

Зокрема, компанії вже намагаються залучати іноземних працівників. Також у низці професій змінюється гендерний склад працівників через нестачу кадрів.

Новини.LIVE повідомляли, що Кирило Буданов заявив про спроби домовитися щодо мораторію на далекобійні удари між Україною та Росією. За його словами, він особисто намагався досягти такої домовленості, однак наразі ці спроби не дали результату.

Також Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов оцінив здатність Росії продовжувати війну на тлі міжнародних санкцій. За його словами, санкції та удари по логістиці РФ уже дають накопичувальний ефект, однак Росія все ще має ресурси та зовнішні економічні зв’язки.