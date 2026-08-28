Буданов оцінив спроможності РФ воювати далі на тлі санкцій

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/Кирило Буданов

Економічний потенціал Російської Федерації все ще дозволяє їй продовжувати фінансування війни проти нашої держави. Проте запроваджені міжнародні обмеження та регулярні точкові атаки по логістиці агресора вже демонструють потужний кумулятивний результат. Тому наразі системний тиск на фінансову систему РФ є головним інструментом для примусу до завершення війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу Президента України Кирила Буданова на міжнародному форумі "Україна Завтра".

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Дія санкцій проти Москви

Санкційна кампанія західних союзників разом із внутрішніми проблемами суттєво послаблює промислові можливості країни-агресорки.

"Дива не буде, але продовжуючи тиск, ми зможемо підштовхнути в правильному напрямку країну-агресора до прийняття відповідних рішень", — зазначив Кирило Буданов.

Керівник ОП додав, що накопичувальний ефект санкцій проти РФ за останні роки вже став для Москви болісним, хоча вона все ще має значний запас ресурсів і зовнішні економічні зв'язки, зокрема з Китаєм.

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Як писали Новини.LIVE раніше, керівник Офісу Президента Кирило Буданов також розкрив, чому Росія масово вдається до щоденного терору ударними "шахедами". Це робиться виключно для створення необхідної пропагандистської картинки перемоги перед виборами, оскільки на полі бою окупанти не здатні продемонструвати своїм виборцям жодних відчутних успіхів.

Також ми повідомляли, що Міністерство закордонних справ України назвало заяви Кремля про готовність до переговорів порожніми заявами. У відомстві наголосили, що черговим доказом справжніх намірів Росії стала рекордна атака на Київ 27 серпня, під час якої ворог майже 15 годин поспіль запускав безпілотники для виснаження мільйонного міста.