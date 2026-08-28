Росія б'є "шахедами" по Україні задля картинки перед виборами

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/Кирило Буданов

Голова Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що російська армія застосовує зараз тактику масованого терору безпілотниками, щоб продемонструвати виборцям РФ уявні успіхи перед майбутнім голосуванням до Держдуми. Їм не вдається досягти значних результатів на фроні, тому росіяни намагаються залякати цивільне населення. Наразі в ЗСУ розробляють контрзаходи для нейтралізації нападів.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Створення ілюзії перемог

Ворожі підрозділи використовують регулярні нальоти безпілотників для формування необхідного пропагандистського фону всередині своєї країни.

"В Росії наближаються вибори. Їм треба показувати виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають вони. Як і весь світ не відчуває. Тому й терор. Вони не вміють інакше", — пояснив Кирило Буданов.

На запитання журналістки щодо термінів закінчення шахедного террору, очільник ОП заявив, що Сили оборони модернізують протиповітряний щит і постійно праюють над цим.

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