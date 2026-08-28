Олексій Кущ: новий етап війни можливий у 2040 роках

Експерт та фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Наступний масштабний етап військового протистояння між Росією та Україною може розгорнутися в середині нинішнього століття. Експерт Олексій Кущ припустив, що після ймовірної паузи або повної заморозки поточної фази конфлікту Кремль спробує змінити стратегію. На думку експерта, Москва спочатку зосередиться на методах м'якої сили для дестабілізації внутрішньої ситуації, після чого знову перейде до відкритої агресії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву економічного експерта Олексія Куща в ефірі проєкту "Світ на зламі".

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Прогнози на майбутнє

Аналітик зазначив, що нинішня повномасштабна агресія є лише частиною тривалого стратегічного плану Росії з нищення української державності. Він розділив це протистояння на окремі часові відрізки, кожен з яких має свої особливості та методи ведення боротьби.

"Перший акт тривав у 2014–2015 роках, другий розпочався у 2022 році та триває нині. Після можливої заморозки Росія може використовувати політичний вплив та "софт павер" для дестабілізації України та після можливої паузи чи заморозки війни може розпочатися її третій акт — орієнтовно у період між 2040 та 2050 роками", — пояснив Олексій Кущ.

Малоймовірність ядерного удару

Подальша доля країни та терміни настання нових кризових періодів безпосередньо залежатимуть від стійкості державних інститутів та успіхів на полі бою.

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Водночас Олексій Кущ зазначив, що не вважає реалістичним сценарій застосування Росією ядерної зброї проти України, зокрема через позицію Китаю.

Як писали Новини.LIVE раніше, Олексій Кущ в ефірі проєкту "Світ на зламі" зазначав, що через системні російські атаки на газотранспортну систему та сховища у прикордонних Полтавській, Харківській та Сумській областях взимку в Україні можуть запровадити жорсткі графіки обмеження подачі газу для населення.

Також він заявляв, що російська блокада портів щодня коштує Україні 70 млн доларів та впливає на курс гривні. Але поки наявність масштабної підтримки з боку іноземних союзників дозволяє утримувати ситуацію на валютному ринку під повним контролем.