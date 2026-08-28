Алексей Кущ: новый этап войны возможен в 2040-х годах

Эксперт и финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Следующий масштабный этап военного противостояния между Россией и Украиной может развернуться в середине нынешнего века. Эксперт Алексей Кущ предположил, что после вероятной паузы или полной заморозки текущей фазы конфликта Кремль попытается изменить стратегию. По мнению эксперта, Москва сначала сосредоточится на методах «мягкой силы» для дестабилизации внутренней ситуации, после чего вновь перейдет к открытой агрессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление экономического эксперта Алексея Куща в эфире проекта Світ на зламі.

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Прогнозы на будущее

Аналитик отметил, что нынешняя полномасштабная агрессия является лишь частью долгосрочного стратегического плана России по уничтожению украинской государственности. Он разделил это противостояние на отдельные временные отрезки, каждый из которых имеет свои особенности и методы ведения борьбы.

"Первый акт длился в 2014–2015 годах, второй начался в 2022 году и продолжается сейчас. После возможной заморозки Россия может использовать политическое влияние и «софт-пауэр» для дестабилизации Украины, и после возможной паузы или заморозки войны может начаться ее третий акт — ориентировочно в период между 2040 и 2050 годами", — пояснил Алексей Кущ.

Маловероятность ядерного удара

Дальнейшая судьба страны и сроки наступления новых кризисных периодов будут напрямую зависеть от устойчивости государственных институтов и успехов на поле боя.

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В то же время Алексей Кущ отметил, что не считает реалистичным сценарий применения Россией ядерного оружия против Украины, в частности из-за позиции Китая.

Как ранее писали Новини.LIVE, Алексей Кущ в эфире проекта Світ на зламі отмечал, что из-за систематических российских атак на газотранспортную систему и хранилища в приграничных Полтавской, Харьковской и Сумской областях зимой в Украине могут ввести жесткие графики ограничения подачи газа для населения.

Также он заявлял, что российская блокада портов ежедневно обходится Украине в 70 млн долларов и влияет на курс гривны. Но пока наличие масштабной поддержки со стороны иностранных союзников позволяет удерживать ситуацию на валютном рынке под полным контролем.