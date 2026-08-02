Блокада портів щодня коштує Україні 70 млн доларів та впливає на курс гривні

Експерт Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Нинішня блокада українських морських портів продовжує завдавати колосальних фінансових збитків загальному державному бюджету нашої країни. Через дії окупантів вітчизняний сектор торгівлі щодня втрачає величезні суми потенційних валютних надходжень від продажу продукції за кордон. Проте наявність масштабної підтримки з боку іноземних союзників наразі дозволяє утримувати ситуацію на валютному ринку під повним контролем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву фінансового експерта Олексія Куща в ефірі проєкту "Світ на зламі".

Вплив на гривню

Зупинка повноцінних морських перевезень суттєво обмежує можливості вітчизняних аграріїв та промисловців щодо швидкої доставки товарів на світові ринки.

"Водночас блокада портів означає втрату близько 60–70 млн доларів експортної виручки щодня. Це зменшує пропозицію валюти на ринку, через що Нацбанк змушений активніше використовувати міжнародні резерви для підтримки курсу гривні", — заявив Олексій Кущ.

Пом'якшення економічного удару за рахунок закордонних кредитів

Але зараз стабільність гривні забезпечується зовсім іншими фінансовими інструментами, ніж це було до початку повномасштабного вторгнення. Обсяги грошових вливань від міжнародних партнерів наразі дозволяють повністю перекривати наявні дірки у торговельному балансі країни.

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"Нині Україна отримує більше валюти від міжнародної фінансової допомоги, ніж від експорту, тому втрати експортної виручки частково компенсуються кредитами та грантами партнерів", — підкреслив експерт.

Валютні гранти поки що дозволяють більш-менш мінімізувати негативні наслідки дій ворога.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент України Володимир Зеленський під час стратегічної наради ухвалив низку доручень щодо розробки пакета рішень, які дозволять надійно захистити торговельні процеси в акваторії Чорного моря.

Також ми повідомляли, що за словами економіста Олексія Куща, після завершення війни економіка України може не одразу перейти до зростання. Навпаки, відразу після війни можливий економічний спад