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Головна Новини дня Зеленський провів нараду із командуванням ЗСУ: анонсував відповідь на удари РФ

Зеленський провів нараду із командуванням ЗСУ: анонсував відповідь на удари РФ

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Дата публікації: 24 липня 2026 17:13
Зеленський на нараді з військовими — Україна відповість на удари РФ
Володимир Зеленський на нараді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 24 липня провів нараду з військовим керівництвом Збройних сил. Україна визначила порядок дій у відповідь на російські удари.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Нарада Зеленського з військовим керівництвом ЗСУ

Зеленський розповів, що сьогодні зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, в.о. міністра оборони Євгеном Хмарою та заступником керівниа Офісу президента Павлом Палісою. Президент заслухав доповідь про ситуацію на фронті та обговорив з військовими напрямки і завдання, які потребують найбільшої уваги. 

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Павло Паліса, Євген Хмара та Михайло Драпатий на нараді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору", — наголосив глава держави. 

За його словами, є чітки перелік заходів у відповідь на ворожі обстріли. 

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Так, Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками спілкування з ними цими тижнями. Водночас Павло Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи.

Як писали Новини.LIVE, 23 липня Зеленський зустрівся з письменником і військовим Ілларіоном Павлюком. Основною темою зустрічі стала подальша технологізація української оборони.

Також президент анонсував перезавантеження кадрів в армії. За його словами, він чекає від Драпатого пропозиції щодо оновлення складу в армійській структурі.

Володимир Зеленський обстріли Росія Михайло Драпатий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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