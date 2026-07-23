Перезавантеження кадрів в армії: Зеленський очікує пропозицій від Драпатого

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує отримати від нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого пропозиції щодо оновлення кадрового складу в армійській структурі.

Про це глава держави сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у четвер, 23 липня, передає Новини.LIVE.

Оновлення кадрів в армійській структурі

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