Перезавантеження кадрів в армії: Зеленський очікує пропозицій від Драпатого
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Дата публікації: 23 липня 2026 14:35
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує отримати від нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого пропозиції щодо оновлення кадрового складу в армійській структурі.
Про це глава держави сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у четвер, 23 липня, передає Новини.LIVE.
Оновлення кадрів в армійській структурі
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