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Главная Новости дня Кадровые перестановки в армии: Зеленский ожидает предложений от Драпатого

Кадровые перестановки в армии: Зеленский ожидает предложений от Драпатого

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 14:35
Кадровые перестановки в армии: Зеленский ожидает предложений от Драпатого
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить от нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого предложения по обновлению кадрового состава в армейской структуре.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в четверг, 23 июля, передает Новини.LIVE.

Обновление кадров в армейской структуре

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Автор:
Аркадий Пастула
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