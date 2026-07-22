Зеленский сообщил о Драпатом во главе ВСУ и новом начальнике Генштаба

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Михаил Драпатый официально приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Также глава государства объявил о назначении нового начальника Генерального штаба ВСУ.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на обращение Владимира Зеленского.

Назначено новое военное руководство

По словам Зеленского, вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой, который, как он отметил, обладает значительным боевым опытом и хорошо известен украинским военным, была определена кандидатура нового руководителя Генерального штаба. Им станет генерал-майор Игорь Скибюк.

"Ребята боевые, опытные. Войска их знают — Драпатого, Хмару, Скибюка", — заявил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что стороны договорились подготовить модернизацию Сил обороны Украины. По его словам, важно провести изменения слаженно, чтобы Россия не получила возможности воспользоваться переходным периодом.

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"Россия должна ощущать усиление давления, ужесточение санкций: это и наши далекобойные санкции, и мидлстрайки, и наши сильные позиции на фронте", — подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил украинских военных и гражданских за поддержку нового руководства армии. Он выразил надежду, что доверие общества поможет усилить мотивацию защитников.

"Важно, чтобы ребята были сильными, оправдали то доверие, которое общество сейчас продемонстрировало. Все инструменты мы предоставляем", — добавил глава государства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение об изменении руководства Вооруженных сил Украины. Александр Сырский освобожден от должности главнокомандующего ВСУ. Его место займет Михаил Драпатый.

Новини.LIVE также писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом США при НАТО Мэтью Витакером и командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. В ходе переговоров стороны обсудили укрепление украинской ПВО и дальнейшее развитие оборонного сотрудничества с США.