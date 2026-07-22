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Главная Новости дня Зеленский обсудил с послом США при НАТО укрепления ПВО Украины

Зеленский обсудил с послом США при НАТО укрепления ПВО Украины

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 19:13
Зеленский обсудил с США вопрос о производстве систем Patriot в Украине и укреплении ПВО
Владимир Зеленский и Мэтью Витакер. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с послом США при НАТО Мэтью Витакером и командующим Специальной миссией НАТО по оказанию помощи в области безопасности и подготовки для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Основной темой переговоров стало укрепление украинной противовоздушной обороны и развитие оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Об этом глава государства написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

О чем говорили Зеленский и представители США и НАТО

По словам президента, стороны уделили особое внимание увеличению поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot в рамках программы PURL, поскольку Россия продолжает массированные воздушные атаки.

"Хороший разговор, прежде всего о том, как защитить украинское небо за счет увеличения поставок перехватчиков для систем Patriot в рамках программы PURL. Сейчас это ключевой приоритет, поскольку массированные российские удары не прекращаются", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский обсудил с послом США при НАТО укрепления ПВО Украины - фото 1
Владимир Зеленский с делегацией США. Фото: ОП

Отдельно участники встречи обсудили реализацию договоренностей с США относительно оборонного партнерства. Речь шла о решении президента США Дональда Трампа, принятом в Анкаре, которое предусматривает предоставление Украине лицензии на производство систем Patriot, а также о подготовке соглашения Drone Deal.

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"Это имеет реальный потенциал, и мы надеемся, что вскоре удастся завершить работу над этим соглашением", — отметил президент.

Зеленский обсудил с послом США при НАТО укрепления ПВО Украины - фото 2
Кертис Баззард и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Во время встречи Зеленский также вручил генерал-лейтенанту Кертису Баззарду орден "За заслуги" III степени, поблагодарив его за поддержку Украины с самого начала российской агрессии. Президент отдельно выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу за помощь Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и США активизировали сотрудничество в сфере противовоздушной обороны после договоренностей между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Одним из ключевых направлений стала подготовка лицензионного соглашения, которое должно позволить производство систем Patriot в Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский регулярно проводит совещания с военным руководством, в ходе которых анализирует ситуацию на фронте, обеспечение подразделений и принимает решения по укреплению обороноспособности страны. По итогам предыдущих встреч глава государства также анонсировал новые решения по укреплению Вооруженных сил Украины.

Владимир Зеленский США ПВО
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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