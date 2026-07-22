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Главная Новости дня Зеленский подписал указы об увольнении Сырского и назначении Драпатого

Зеленский подписал указы об увольнении Сырского и назначении Драпатого

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 15:07
Сырский официально больше не является начальником: Зеленский подписал указ
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Александра Сырского от должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На этой должности его сменит Михаил Драпатый. Соответствующий указ также подписал глава государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.

Сырский официально освобожден от должности Главнокомандующего

"Уволить Сирского Александра Станиславовича с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины", — говорится в указе.

указ про Сирського
Указ об увольнении Сирского. Фото: скриншот

Другим указом на эту должность назначен Драпатый.

"Назначить Драпатого Михаила Васильевича Главнокомандующим Вооруженных сил Украины", — говорится в указе №630/2026.

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указ Драпатого
Указ о назначении Драпатого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, на смену Главнокомандующему уже отреагировал глава ОП Кирилл Буданов. Он поблагодарил Сирского. А также добавил, что Драпатый обладает реальным боевым опытом, быстро принимает решения, трезво оценивает ситуацию и заботится о своих военных.

Также Драпатого с назначением на должность поздравил Михаил Федоров. Он подчеркнул, что его действия должны быть направлены на сохранение жизней украинских воинов и роботизацию фронта.

Владимир Зеленский Александр Сырский Михаил Драпатый
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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