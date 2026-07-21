Федоров заявил, что поздравил Драпатого с назначением на должность главнокомандующего ВСУ

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Бывший министр обороны Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением на должность Главнокомандующего ВСУ. Он подчеркнул, что это дает новую надежду и теперь необходимо оправдать высокие ожидания украинцев.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на Telegram Федорова.

Что сказал Федоров о назначении Драпатого

«Поздравляю генерал-майора Драпатого с назначением на должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины! Это глоток свежего воздуха и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость. Голос перемен, который невозможно было не услышать», — сказал Федоров.

Он отметил, что теперь высокие ожидания украинцев нужно оправдать четким видением завершения войны за независимость, сильной командой и решительными действиями.

В частности, эти действия должны быть направлены на сохранение жизней украинских воинов, роботизацию фронта, а также на нанесение асимметричных ударов и истощение экономики России.

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Отдельно Федоров также отметил, что поговорил с ныне бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и поблагодарил его за операции по защите Украины. Он подчеркнул, что это важно, но нужно двигаться дальше.

«Позвонил генералу Александру Сырскому и поблагодарил за защиту Киевской области, Харьковскую операцию и другие исторические сражения. Это уже важная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые главы, исправив все предыдущие ошибки. Спасибо всем причастным», — подытожил Федоров.

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