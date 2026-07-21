Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Федоров привітав Драпатого з призначенням на посаду главкома ЗСУ

Федоров привітав Драпатого з призначенням на посаду главкома ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 23:25
Федоров заявив, що привітав Драпатого з призначенням на посаду главкома ЗСУ
Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE

Колишній міністр оборони Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням на посаду Головнокомандувача ЗСУ. Він наголосив, що це нова надія і тепер високі очікування українців треба виправдати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням Telegram Федорова.

Що сказав Федоров про призначення Драпатого

"Вітаю генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду Головнокомандувача Збройних сил України! Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути", — сказав Федоров.

Він зазначив, що тепер високі очікування українців треба виправдати чіткою візією завершення війни за незалежність, сильною командою та рішучими діями.

Зокрема, ці дії мають бути спрямовані на збереження життів українських воїнів, роботизацію фронту, а також завдання асиметричних ударів і виснаження економіки Росії.

Читайте також:

Окремо Федоров також зазначив, що поговорив з тепер колишнім Головнокомандувач ЗСУ Олександром Сирським та подякував йому за операції у захисті України. Він наголосив, що це важливо, але треба рухатися далі.

"Зателефонував генералу Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви. Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки. Дякую всім причетним", — резюмував Федоров.

Федоров привітав Драпатого з призначенням на посаду главкома ЗСУ - фото 1
Пост Федорова.Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий. Це сталося після того, як в Україні майже тиждень проходили акції протесту проти відставки Федорова та за відставку Сирського.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся сьогодні з Михайлом Федоровим. В Офісі президента сказали, що після завершення низки важливих наразі найближчим часом буде оголошено відповідне рішення.

Михайло Федоров Олександр Сирський Михайло Драпатий
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації